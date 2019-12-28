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Суд по экс-беркутовцам: коллегия судей отклонила собственный отвод

Суббота, 28 декабря 2019, 18:47
Суд по экс-беркутовцам: коллегия судей отклонила собственный отвод

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении заявления представителя потерпевших Виктории Дайнеко об отводе всему составу коллегии судей, рассматривающих апелляции на продолжение мер 5 экс-беркутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году.

Источник: Председательствующая судья коллегии Маргатита Васильева во время судебного процесса, сообщает Укринформ

Прямая речь: "Коллегия судей постановила отказать в удовлетворении заявления об отводе. Постановление обжалованию не подлежит".

Детали: После этого рассмотрение апелляции на продолжение мер экс-беркутовцам продолжилось.

Ранее с заседания ушли без предупреждения два представителя потерпевших - Виталий Титыч и Марина Лиличенко, однако суд решил не прерывать заседание.

Еще один адвокат потерпевших, Елена Сторожук, сказала, что ей плохо, и просто из зала суда поехала в больницу.

Что было ранее: В субботу в ходе заседания прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.

Перед этим прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

27 декабря Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в ​​феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.

Предыстория:

  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
  • Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами состоится 29 декабря.

Украинская правда

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Темы: БеркутМайдансуд
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