Зеленский подписал закон "слуг народа" о неприкосновенности нардепов

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Суббота, 28 декабря 2019, 23:14

Президент Владимир Зеленский подписал закон о неприкосновенности народных депутатов.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" № 388-IX от 18 декабря этого года.

Отмечается, что документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.

Дословно пресс-служба: "Вместе с тем, в целях обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий".

Детали: Президент также подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человека", который парламент принял 20 декабря, закон о продлении мероприятий, связанных с восстановлением деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" от 19 декабря и еще ряд законов.

Что было раньше: 18 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "Слуг народа" №2237, который, по мнению других фракций, концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.

Украинская правда
Темы: Зеленский Верховная Рада неприкосновенность


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