Накануне обмена боевики 8 раз открывали огонь

28 декабря российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Боевики вели обстрелы вблизи Широкино, Авдеевки, Водяного, Крымского, Орехово, Новолуганское.

Напомним: