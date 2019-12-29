Накануне обмена боевики 8 раз открывали огонь
Воскресенье, 29 декабря 2019, 06:16
28 декабря российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Боевики вели обстрелы вблизи Широкино, Авдеевки, Водяного, Крымского, Орехово, Новолуганское.
Напомним:
- За 27 декабря вооруженные формирования России на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Украинская правда