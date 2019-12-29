Накануне обмена боевики 8 раз открывали огонь

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 07:16

28 декабря российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Боевики вели обстрелы вблизи Широкино, Авдеевки, Водяного, Крымского, Орехово, Новолуганское.

Напомним:

  • За 27 декабря вооруженные формирования России на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Украинская правда
Темы: Донбасс Объединенные силы на Донбассе ООС Минские соглашения


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