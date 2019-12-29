Экс-беркутовцы уже на "Майорском" - адвокат

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 12:24

Пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, приехали на КПВВ Майорское в Донецкую область для участия в обмене удерживаемыми лицами.

Источник: адвокат Игорь Варфоломеев в комментарии Громадському

Прямая речь: "Они сидят в автобусе сейчас на обмене".

Что предшествовало: Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам, которые находятся в списках на обмен.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.

После этого группа активистов заблокировала выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти трех экс-беркутовцев для участия в обмене.

В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Украинская правда


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