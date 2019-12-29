На КПВВ "Майорское" начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Источник: Офис президента, "Интерфакс"

Дословно Офис президента: "В Донецкой области на КПВВ "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц".

Офис президента ведет трансляцию обмена в Facebook.

Детали: Российскому "Интерфаксу" в "правительстве" так называемой "ДНР" сообщили, что автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении "омбудсменов" "ДНР" и "ЛНР" заезжают на КПП "Майорск", где будет проводиться обмен.

"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст "ЛНР".

Прямая речь Морозовой: "Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, то дальше будем меняться мы, ДНР".

"Мы готовы отдать украинской стороны 55 человек, они нам - 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Однако вчера, по нашим данным, два человека согласились перемещаться в ДНР, ещё три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье российские СМИ сообщили, что удерживаемые лица отбыли для обмена с территории ОРДО и ОРЛО к КПВВ "Майорское". В то же время, по данным украинского канала "112 Украина", из Бахмутского СИЗО выехало несколько автобусов с участниками обмена, которых должна передать Украина.

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