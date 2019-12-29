На КПВВ "Майорское" начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Российскому агентству в "правительстве" так называемой "ДНР" сообщили, что автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении "омбудсменов" "ДНР" и "ЛНР" заезжают на КПП "Майорск", где будет проводиться обмен.

"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст "ЛНР".

Прямая речь Морозовой: "Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, то дальше будем меняться мы, ДНР".

По ее словам, сторона ОРДО готова отдать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье российские СМИ сообщили, что удерживаемые лица отбыли для обмена с территории ОРДО и ОРЛО к КПВВ "Майорское". В то же время, по данным украинского канала "112 Украина", из Бахмутского СИЗО выехало несколько автобусов с участниками обмена, которых должна передать Украина.