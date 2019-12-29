На КПВВ "Майорское" начался обмен между Украиной и ОРДЛО
На КПВВ "Майорское" начался обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
Источник: Офис президента, "Интерфакс"
Дословно Офис президента: "В Донецкой области на КПВВ "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц".
Офис президента ведет трансляцию обмена в Facebook.
Детали: Российскому "Интерфаксу" в "правительстве" так называемой "ДНР" сообщили, что автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении "омбудсменов" "ДНР" и "ЛНР" заезжают на КПП "Майорск", где будет проводиться обмен.
"Омбудсмен ДНР" Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст "ЛНР".
Прямая речь Морозовой: "Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, то дальше будем меняться мы, ДНР".
"Мы готовы отдать украинской стороны 55 человек, они нам - 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Однако вчера, по нашим данным, два человека согласились перемещаться в ДНР, ещё три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку".
Что предшествовало: Ранее в воскресенье российские СМИ сообщили, что удерживаемые лица отбыли для обмена с территории ОРДО и ОРЛО к КПВВ "Майорское". В то же время, по данным украинского канала "112 Украина", из Бахмутского СИЗО выехало несколько автобусов с участниками обмена, которых должна передать Украина.
Предыстория:
- 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
- Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами состоится 29 декабря.
- Украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года. 28 декабря суд освободил их под личное обязательство, однако активисты блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти для обмена трех из пяти экс-беркутовцев, которые там содержатся.
- Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что для будущего обмена заключенными между Украиной и РФ в Одессе освободили из-под стражи 11 человек.
- Кроме того трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году могут включить в список для обмена на украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.
- Дзержинский райсуд Харькова освободил из-под ареста Максима Мисяка, обвиняемого в трех убийствах, для участия в обмене.
- В то же время, по данным украинских СМИ, в Украину в рамках обмена вернутся, по меньшей мере, 7 военнослужащих.