В Карпатах начался снеголавинный сезон

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 13:29

Синоптики объявили о начале снеголавинного сезона в украинских Карпатах в связи с интенсивным приростом снега на высокогорье.

Источник: Укргидрометцентр 

Детали: По данным синоптиков, сезон объявлен открытым 29 декабря в связи с интенсивными осадками в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

 

 

Вместе с тем 29 -30 декабря на дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица, в связи с чем объявлен I уровень опасности (желтый).

Украинская правда
Темы: Карпаты погода


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