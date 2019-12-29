В Карпатах начался снеголавинный сезон

Синоптики объявили о начале снеголавинного сезона в украинских Карпатах в связи с интенсивным приростом снега на высокогорье.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: По данным синоптиков, сезон объявлен открытым 29 декабря в связи с интенсивными осадками в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Вместе с тем 29 -30 декабря на дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица, в связи с чем объявлен I уровень опасности (желтый).