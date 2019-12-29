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22 человека отказались возвращаться в ОРДЛО – источник

Воскресенье, 29 декабря 2019, 12:56
22 человека отказались возвращаться в ОРДЛО – источник

22 человека отказались переходить на территорию ОРДЛО в рамках обмена.

Источник: собеседник УП, приближенный к обмену, Интерфакс

Прямая речь источника: "22 человека отказались переходить к сепарам".

Детали: Собеседник не назвал точное количество лиц, которых передадут обе стороны, отметив, что процесс обмена продолжается.

В то же время, представитель ОРЛО Ольга Кобцева заявила, что Луганск и Киев завершили первый этап "большого обмена" удерживаемыми лицами, передает российский "Интерфакс".

Прямая речь Кобцевой: "У нас обмен состоялся. Мы передали 25 человек, забрали 63. Девять отказников (отказались возвращаться на территорию ЛНР)".

Детали: "Интерфакс" сообщает также, что два человека отказались возвращаться с территории ОРДО на подконтрольную Украине территорию.

Что предшествовало: В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

По информации Офиса президента, Украине передали первых 25 человек. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что среди них 4 военных, которые долгое время находились в плену. 

Украинская правда

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Темы: пленныеОРДЛО
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