Украине уже вернули 25 человек, среди них четырех военных

В рамках обмена Украине вернули четырех военных, находившихся длительное время в плену.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, Офис президента

Фото Офиса президента

Прямая речь: "Первые граждане Украины – освобождены! Частности, освобождены четверо военных, находившиеся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса - Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев, Роман Фурсов!"

Детали: По словам Денисовой, все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории.

В то же время, по информации Офиса президента, Украине передали первых 25 человек.

"Первые 25 освобожденных Украинской скоро будут дома", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Украине уже передали первую группу удерживаемых.

Ранее Денисова сообщила, что, по предварительным данным, в рамках обмена в воскресенье Украине будет передано 80 человек.

Ukraine and separatists begin all-for-all prisoner swap - reports https://t.co/CtA2gquy4m pic.twitter.com/NzxuDz9997 — Reuters (@Reuters) December 29, 2019

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