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Украине уже вернули 25 человек, среди них четырех военных

Воскресенье, 29 декабря 2019, 11:51
Украине уже вернули 25 человек, среди них четырех военных
Фото Офиса президента

В рамках обмена Украине вернули четырех военных, находившихся длительное время в плену.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, Офис президента

 
Фото Офиса президента

Прямая речь: "Первые граждане Украины – освобождены! Частности, освобождены четверо военных, находившиеся длительное время в плену на временно оккупированной части Донбасса - Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев, Роман Фурсов!"

Детали: По словам Денисовой, все они находятся в безопасности на подконтрольной правительству Украины территории.

В то же время, по информации Офиса президента, Украине передали первых 25 человек.

"Первые 25 освобожденных Украинской скоро будут дома", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

 

Украине уже передали первую группу удерживаемых.

 

Ранее Денисова сообщила, что, по предварительным данным, в рамках обмена в воскресенье Украине будет передано 80 человек.

Предыстория:

  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
  • Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами состоится 29 декабря.
  • Украинская сторона планировала в рамках обмена пленных передать боевикам ОРДЛО бывших беркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года. 28 декабря суд освободил их под личное обязательство, однако активисты блокировали выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти для обмена трех из пяти экс-беркутовцев, которые там содержатся.
  • Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в СБУ сообщило, что для будущего обмена заключенными между Украиной и РФ в Одессе освободили из-под стражи 11 человек.
  • Кроме того трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году могут включить в список для обмена на украинцев, незаконно удерживаемых в тюрьмах ОРДЛО и на территории РФ.
  • Дзержинский райсуд Харькова освободил из-под ареста Максима Мисяка, обвиняемого в трех убийствах, для участия в обмене.
  • В то же время, по данным украинских СМИ, в Украину в рамках обмена вернутся, по меньшей мере, 7 военнослужащих.

Украинская правда
Темы: пленныеомбудсменОРДЛО
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