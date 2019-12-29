Стали известны имена первых 25 возвращенных в Украину

СМИ опубликовали список первых 25 человек, которые в рамках обмена удерживаемыми лицами были переданы Украине.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Список первых возвращенных:

Иван Деев;

Юрий Евтушок;

Эдуард Алоян;

Виктория Воронина;

Татьяна Горбулич;

Владимир Данильченко;

Александр Данильченко;

Валентина Еременко;

Сергей Иванчук;

Роман Кортишко;

Денис Олийнык;

Анастасия Мухина;

Александр Пауков;

Денис Секацкий;

Анатолий Семиренко;

Елена Сорокина;

Валерий Тарасюк;

Андрей Яровый;

Роман Фурсов;

Виталий Буянов;

Вадим Завацкий;

Иван Катышев;

Юрий Тучин;

Валерий Семенов;

Евгений Цыганок.

Что предшествовало: В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

По информации Офиса президента, Украине передали первых 25 человек. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что среди них 4 военных, которые долгое время находились в плену.