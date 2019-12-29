Стали известны имена первых 25 возвращенных в Украину
5579 просмотров
Воскресенье, 29 декабря 2019, 15:09
СМИ опубликовали список первых 25 человек, которые в рамках обмена удерживаемыми лицами были переданы Украине.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Список первых возвращенных:
- Иван Деев;
- Юрий Евтушок;
- Эдуард Алоян;
- Виктория Воронина;
- Татьяна Горбулич;
- Владимир Данильченко;
- Александр Данильченко;
- Валентина Еременко;
- Сергей Иванчук;
- Роман Кортишко;
- Денис Олийнык;
- Анастасия Мухина;
- Александр Пауков;
- Денис Секацкий;
- Анатолий Семиренко;
- Елена Сорокина;
- Валерий Тарасюк;
- Андрей Яровый;
- Роман Фурсов;
- Виталий Буянов;
- Вадим Завацкий;
- Иван Катышев;
- Юрий Тучин;
- Валерий Семенов;
- Евгений Цыганок.
Что предшествовало: В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
По информации Офиса президента, Украине передали первых 25 человек. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что среди них 4 военных, которые долгое время находились в плену.
powered by lun.ua