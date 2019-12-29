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Меркель и Путин оперативно поговорили об обмене, транзите и "Северном потоке-2"

Воскресенье, 29 декабря 2019, 16:51
Меркель и Путин оперативно поговорили об обмене, транзите и Северном потоке-2

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обмен удерживаемых лиц, транзит газа через территорию Украины и проект "Северный поток – 2". 

Источник: пресслужба Кремля 

Дословно: "Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных".

"Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток – 2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года". 

Детали: Также сообщается, что в ходе разговора стороны "обменялись мнениями по Ливии, подчеркнута целесообразность наращивания политико-дипломатических усилий по урегулированию кризиса, также затронута ситуация в Сирии". 

Украинская правда

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Темы: ПутинМеркельДонбассОРДЛОпленные
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