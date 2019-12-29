Политзаключенных из Крыма включат в следующий обмен – представительство президента в АРК

Политзаключенные, находящиеся на территории оккупированного Крыма, будут включены в следующий этап обмена между Украиной и РФ.

Источник: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook

Дословно: "В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения.

Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается".

Детали: В представительстве президента в Крыму подчеркнули, что за освобождение украинцев из плена ОРДЛО пришлось заплатить "сверхвысокую цену".

Дословно: "Ценность человеческой жизни и одновременно неотвратимости наказания для преступников, которые эту жизнь забирали, должны быть самыми важными для нашего государства. Мы уверены, что наказания за преступления, совершенные Российской Федерацией через своих агентов или в Киеве во время событий Революции Достоинства, или же в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей и в целом Украины – состоится. Виновные понесут ответственность".

Что предшествовало: 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

СБУ опубликовало список всех возвращенных Украине лиц. Из них 12 военных и два журналиста - Станислав Асеев и Олег Галазюк.

В то же время, по данным адвоката Валентина Рыбина, в рамках обмена Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДЛО, и пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.