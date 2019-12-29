Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Политзаключенных из Крыма включат в следующий обмен – представительство президента в АРК

Воскресенье, 29 декабря 2019, 18:51
Политзаключенных из Крыма включат в следующий обмен – представительство президента в АРК
Офис президента

Политзаключенные, находящиеся на территории оккупированного Крыма, будут включены в следующий этап обмена между Украиной и РФ.

Источник: Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook

Дословно: "В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения.

Ни один гражданин Украины, крымский татарин или украинец, не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается".

Детали: В представительстве президента в Крыму подчеркнули, что за освобождение украинцев из плена ОРДЛО пришлось заплатить "сверхвысокую цену".

Дословно: "Ценность человеческой жизни и одновременно неотвратимости наказания для преступников, которые эту жизнь забирали, должны быть самыми важными для нашего государства. Мы уверены, что наказания за преступления, совершенные Российской Федерацией через своих агентов или в Киеве во время событий Революции Достоинства, или же в Крыму и на территории Донецкой и Луганской областей и в целом Украины – состоится. Виновные понесут ответственность".

Что предшествовало: 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

СБУ опубликовало список всех возвращенных Украине лиц. Из них 12 военных и два журналиста - Станислав Асеев и Олег Галазюк. 

В то же время, по данным адвоката Валентина Рыбина, в рамках обмена Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДЛО, и пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Украинская правда
Темы: Крымполитзаключенныепленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Крым
Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту – Резников
"Жесткие ответные меры": Россия отреагировала на удары по Москве и Крыму
Оккупанты дважды за день перекрывали Крымский мост для автотранспорта
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: