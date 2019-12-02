Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать боевика Цемаха
Россия отклонила запрос Нидерландов о передаче подозреваемого к причастности в катастрофе самолета MH17 на Донбассе Владимира Цемаха.
Источник: Reuters
Детали: Прокуратура Нидерландов заявила, что российская сторона сознательно позволила боевику Владимиру Цемаху, подозреваемому в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, уехать из страны.
Дословно: "Национальная прокуратура пришла к выводу, что Россия сознательно признала, что Цемах оставил ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос Нидерландов. Это должно было произойти на основе европейского договора об экстрадиции".
Детали: В прокуратуре напомнили, что Владимир Цемах проходит по делу как подозреваемый, однако решения о том, следует ли его привлекать к ответственности еще нет, для этого нужно больше доказательств.
Прокуратура проинформировала о своем заключении как российскую сторону, так и родственников жертв катастрофы.
Впрочем, как отметили в прокуратуре, ситуация вокруг Цемаха не повлияет судебный процесс вокруг катастрофы MH17, который должен начаться 9 марта 2020 года.
Напомним:
- 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".
- Прокуратура Нидерландов послала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды.
- 11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.
- Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно, что он прятал ракетную установку, из которой самолет сбили боевики.