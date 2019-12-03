Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать боевика Цемаха

45 просмотров
Вторник, 3 декабря 2019, 00:55

Россия отклонила запрос Нидерландов о передаче подозреваемого к причастности в катастрофе самолета MH17 на Донбассе Владимира Цемаха.

Источник: Reuters 

Детали: Прокуратура Нидерландов заявила, что российская сторона сознательно позволила боевику Владимиру Цемаху, подозреваемому в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, уехать из страны.

Дословно: "Национальная прокуратура пришла к выводу, что Россия сознательно признала, что Цемах оставил ее территорию и тем самым отказалась удовлетворять запрос Нидерландов. Это должно было произойти на основе европейского договора об экстрадиции".

Детали: В прокуратуре напомнили, что Владимир Цемах проходит по делу как подозреваемый, однако решения о том, следует ли его привлекать к ответственности еще нет, для этого нужно больше доказательств.

Прокуратура проинформировала о своем заключении как российскую сторону, так и родственников жертв катастрофы.

Впрочем, как отметили в прокуратуре, ситуация вокруг Цемаха не повлияет судебный процесс вокруг катастрофы MH17, который должен начаться 9 марта 2020 года.

Напомним:

  • 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными. Позже стало известно, что он вернулся в "ДНР".
  • Прокуратура Нидерландов послала запрос на временный арест Цемаха в компетентные российские органы 7 сентября 2019 года с целью экстрадиции в Нидерланды.
  • 11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.
  • Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно, что он прятал ракетную установку, из которой самолет сбили боевики.

Темы: MH17 катастрофы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Нидерланды обвинили РФ в сознательном отказе выдать Цемаха 2 декабря 2019, 14:50
Появились новые детали суда по делу МН17 30 ноября 2019, 12:27
Дело MH17 частично передано в суд в Гааге 29 ноября 2019, 23:20
Все новости
Главные новости
Кулеба рассказал, что мотивировало Путина к встрече в Париже
МИД вручило послу Венгрии ноту протеста за слова об автономии Закарпатья
Новости 2 декабря: Зеленский в западных СМИ, убийство сына депутата
Полиция вышла на заказчика нападения на Соболева и его семью
Все новости
опрос

Треть украинских подростков травили в интернете

еда

Черный перец вреден или полезен?

Фото

Как меняется собака, когда находит дом

Поиск по сайту
Архив
Весь архів