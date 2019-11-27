Рябошапка: ГПУ проведет следственные эксперименты по делам Майдана
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Среда, 27 ноября 2019, 18:21
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура по уголовным производствам в отношении событий на Майдане будет воспроизводить обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения.
Такие следственные эксперименты следовало провести 5 лет назад.
Источник: Интерфакс-Украина
Прямая речь генпрокурора: "Большинство производств не завершено. Большинство следственных экспериментов, которые мы сейчас будем проводить, можно было провести еще 5 лет назад, потому что никакой процессуальной сложности в этом нет.
Воспроизвести обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения... можно было еще 5 лет назад, а не делать это на шестой год после событий".
Напомним:
- Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за не рассмотренной парламентом поправки к законопроекту о ГБР. Правка должна позволить следователям по делам Майдана возобновить расследование.
- На акции под Верховной Радой адвокат сообщила, что расследование дел Майдана могут возобновить не раньше второй половины января 2020 года.
- В то же время, 22 ноября в ГПУ заверили, что следствие не останавливается – в органы предварительного расследования направлены 114 производств о преступлениях, связанных с событиями Евромайдана.
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