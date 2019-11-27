Рябошапка: ГПУ проведет следственные эксперименты по делам Майдана

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура по уголовным производствам в отношении событий на Майдане будет воспроизводить обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения.

Такие следственные эксперименты следовало провести 5 лет назад.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь генпрокурора: "Большинство производств не завершено. Большинство следственных экспериментов, которые мы сейчас будем проводить, можно было провести еще 5 лет назад, потому что никакой процессуальной сложности в этом нет.

Воспроизвести обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения... можно было еще 5 лет назад, а не делать это на шестой год после событий".

Напомним: