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Рябошапка: ГПУ проведет следственные эксперименты по делам Майдана

Среда, 27 ноября 2019, 17:21

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура по уголовным производствам в отношении событий на Майдане будет воспроизводить обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения.

Такие следственные эксперименты следовало провести 5 лет назад.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь генпрокурора: "Большинство производств не завершено. Большинство следственных экспериментов, которые мы сейчас будем проводить, можно было провести еще 5 лет назад, потому что никакой процессуальной сложности в этом нет.

Воспроизвести обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения... можно было еще 5 лет назад, а не делать это на шестой год после событий".

Напомним:

  • Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку из-за не рассмотренной парламентом поправки к законопроекту о ГБР. Правка должна позволить следователям по делам Майдана возобновить расследование.
  • На акции под Верховной Радой адвокат сообщила, что расследование дел Майдана могут возобновить не раньше второй половины января 2020 года.
  • В то же время, 22 ноября в ГПУ заверили, что следствие не останавливается – в органы предварительного расследования направлены 114 производств о преступлениях, связанных с событиями Евромайдана.

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Темы: РябошапкаМайданГенпрокуратура
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