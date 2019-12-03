Перезагрузка ГБР: Труба поблагодарил следователей и вспомнил Порошенко

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба после принятия законопроекта, перезапускающего ГБР, поблагодарил следователем и пожелал им оставаться профессионалами.

Источник: Телеграмм канал Трубы

Прямая речь Трубы: "Украина более 20 лет ждала ГБР, и только через год - без всякой поддержки, в условиях правового хаоса, вопреки, а не благодаря многим процессам, мы создали и запустили в работу центральный аппарат и семь территориальных управлений.

За год - более 30 000 уголовных производств. Половина из них – по правоохранителям. 150 - по чиновникам, включая пятого президента Украины. Это стало основой для тех политических процессов, которые впоследствии произошли.

Я благодарю команду, следователям, желаю оставаться профессиональными и верными своим принципам".

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Что этому предшествовало: Во вторник Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект, предусматривающий досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Ранее в этот день, перед началом голосования в Верховной Раде за этот законопроект, президент Владимир Зеленский заявил, что "правая рука" директора Государственного бюро расследований Романа Трубы подозревается в получении $ 150 000 взятки, и призвал Верховную Раду принять законопроект №2116.

Пятый президент Украины Петр Порошенко 22 ноября 2017 подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.