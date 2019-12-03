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Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже

Вторник, 3 декабря 2019, 18:44

Украина настаивает, что переговоры в нормандской формате, которые состоятся 9 декабря, ни в коем случае не должны привести к уступкам по ряду направлений.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в общении с журналистами Лондоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он пояснил, что это решение не является новым - так называемые "красные линии" были установлены некоторое время назад.

"Об этих красных линиях президент уже говорил и у нас ничего не поменялось", - добавил министр.

"Для нас красная линия - изменения в Конституцию. Также красные линии - то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты; граница (на неподконтрольной сейчас территории Донбасса - ЕП) должна быть украинской; нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования, и так далее", - перечислил он.

Он также отдельно подчеркнул требование Украины относительно установления контроля Украины по украинской-российской границе в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

"Можно обсуждать различные варианты - например, совместный контроль с ОБСЕ. Но все равно контроль над границей должен быть", - подчеркнул он.

Также министр заявил, что принципиальной позицией Киева является отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

"Это также одна из красных линий, о которых уже говорил президент Зеленский", - добавил он.

Напомним:

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматПристайко
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