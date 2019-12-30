В плену боевиков остаются еще около 300 украинцев — Лутковская

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Понедельник, 30 декабря 2019, 02:37

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.

Источник: Валерия Лутковская, передает Укринформ

Прямая речь: "У нас на сегодня есть действительное подтверждение около сотни человек, которые имеют документы - их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для удерживаемых, - УП) и выдает соответствующие справки ... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов ... Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры ".

Напомним:

  • Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет продолжать обсуждение по поводу обмена по формуле "всех на всех".

  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".

  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

  • В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

Темы: Донбасс Росcия война


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