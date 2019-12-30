В плену боевиков остаются еще около 300 украинцев — Лутковская

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 украинцев.

Источник: Валерия Лутковская, передает Укринформ

Прямая речь: "У нас на сегодня есть действительное подтверждение около сотни человек, которые имеют документы - их родственники показывают, что следственный изолятор принимает передачи (для удерживаемых, - УП) и выдает соответствующие справки ... Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов ... Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры ".

Напомним: