Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона назвали "позитивным шагом" обмен пленными между Украиной и так называемыми "Л / ДНР".

Источник: представитель немецкого правительства Мартин Фиц, передает российский "Интерфакс".

Дословно: "Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона приветствуют освобождение заключенных и их обмен на востоке Украины".

Детали: В заявлении также говорится, что обмен накануне праздников стал "долгожданным положительным шагом".

Напомним: