Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона назвали "позитивным шагом" обмен пленными между Украиной и так называемыми "Л / ДНР".
Источник: представитель немецкого правительства Мартин Фиц, передает российский "Интерфакс".
Дословно: "Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона приветствуют освобождение заключенных и их обмен на востоке Украины".
Детали: В заявлении также говорится, что обмен накануне праздников стал "долгожданным положительным шагом".
Напомним:
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9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
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29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
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В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.