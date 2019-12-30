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Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными

Понедельник, 30 декабря 2019, 05:25
Макрон и Меркель отреагировали на обмен пленными

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона назвали "позитивным шагом" обмен пленными между Украиной и так называемыми "Л / ДНР".

Источник: представитель немецкого правительства Мартин Фиц, передает российский "Интерфакс".

Дословно: "Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона приветствуют освобождение заключенных и их обмен на востоке Украины".

Детали: В заявлении также говорится, что обмен накануне праздников стал "долгожданным положительным шагом".

Напомним:

  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".

  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

  • В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

Темы: ДонбассГерманияФранциявойна
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