Шуфрич признал, что охотился на диких животных в Африке, говрит - законно

Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявляет, что охотился в Намибии на диких животных "с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов".

Источник: Пресс-служба Нестора Шуфрича

Прямая речь: "Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу.

Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе".

Детали: Согласно сообщению, Шуфрич в последний раз ездил на такую охоту на Африканский континент в 2013 году. В сообщении пресс-службы Шуфрича не указано о самцах какого именно вида животных идет речь.

Предыстория: Ранее СМИ распространили фото, на которых Шуфрич щеголяет убитыми в Африке дикими животными.

#Ukraine How to sum up the life of deputy Nestor #Shufrych?

Elected 9 times

Current Chair of the #Zelinsky Freedom of Expression Committee

Yanukovych's last support in 2014 ...

Qualified pro-Russian but hunting here with Thormahlen and Cochran Safaris from the USA pic.twitter.com/wnm8FvGUA0