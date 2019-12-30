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Шуфрич признал, что охотился на диких животных в Африке, говрит - законно

Понедельник, 30 декабря 2019, 12:11
Шуфрич признал, что охотился на диких животных в Африке, говрит - законно
africatrophyhunting.com

Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявляет, что охотился в Намибии на диких животных "с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов".

Источник: Пресс-служба Нестора Шуфрича

Дословно: "Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу".

Детали: Нестор Шуфрич утверждает, что предметом его охотничьего интереса являлись "исключительно самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе".

Согласно сообщению, Шуфрич в последний раз ездил на такую охоту на Африканский континент в 2013 году. В сообщении пресс-службы Шуфрича не указано о самцах какого именно вида животных идет речь.

Предыстория: Ранее СМИ распространили фото, на которых Шуфрич щеголяет убитыми в Африке дикими животными.

Среди жертв Шуфрича восточный черный носорог, бурая гиена, антилопа, антилопа гну, леопард.

Как указано на сайте охотничьего организации africatrophyhunting.com, Нестор Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо убивал три различных подвида черного носорога.

Напомним: Бывший соратник бывшего президента Украины Виктора Януковича Нестор Шуфрич голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года. Теперь он депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и возглавляет парламентский комитет по свободе слова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШуфричОПЗЖ
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