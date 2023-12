Шуфрич признал, что охотился на диких животных в Африке, говрит - законно

Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявляет, что охотился в Намибии на диких животных "с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов".

Источник: Пресс-служба Нестора Шуфрича

Дословно: "Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу".

Детали: Нестор Шуфрич утверждает, что предметом его охотничьего интереса являлись "исключительно самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе".

Согласно сообщению, Шуфрич в последний раз ездил на такую охоту на Африканский континент в 2013 году. В сообщении пресс-службы Шуфрича не указано о самцах какого именно вида животных идет речь.

Предыстория: Ранее СМИ распространили фото, на которых Шуфрич щеголяет убитыми в Африке дикими животными.

#Ukraine How to sum up the life of deputy Nestor #Shufrych?

Elected 9 times

Current Chair of the #Zelinsky Freedom of Expression Committee

Yanukovych's last support in 2014 ...

Qualified pro-Russian but hunting here with Thormahlen and Cochran Safaris from the USA pic.twitter.com/wnm8FvGUA0