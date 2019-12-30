Шуфрич признал, что охотился на диких животных в Африке, говрит - законно

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Понедельник, 30 декабря 2019, 13:11
africatrophyhunting.com

Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявляет, что охотился в Намибии на диких животных "с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов".

Источник: Пресс-служба Нестора Шуфрича

Прямая речь: "Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу.

Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе".

Детали: Согласно сообщению, Шуфрич в последний раз ездил на такую охоту на Африканский континент в 2013 году. В сообщении пресс-службы Шуфрича не указано о самцах какого именно вида животных идет речь.

Предыстория: Ранее СМИ распространили фото, на которых Шуфрич щеголяет убитыми в Африке дикими животными.

Среди жертв Шуфрича восточный черный носорог, бурая гиена, антилопа, антилопа гну, леопард.

Как указано на сайте охотничьего организации africatrophyhunting.com, Нестор Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо убивал три различных подвида черного носорога.

Напомним: Бывший соратник бывшего президента Украины Виктора Януковича Нестор Шуфрич голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 года. Теперь он депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и возглавляет парламентский комитет по свободе слова.

Темы: Шуфрич ОПЗЖ


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