В партии "Европейская Солидарность" заявили, что Россия несколько лет требовала обменять на заложников террористов и бойцов "Беркута", но во времена президентства Петра Порошенко удалось освободить из плена более 3000 украинских граждан без выполнения недопустимых требований Кремля.

Источник: пресс-служба "ЕС"

Прямая речь: "Москва и контролируемые ею боевики все эти годы шантажировали Украину требованием выдать террористов и бойцов" Беркута ", но команда Порошенко не поддавалась на это давление и смогла найти и освободить более 3000 наших граждан, которые находились в плену, без выполнения недопустимых прихотей Кремля ".

Детали: В "ЕС" напомнили, что, согласно Минским соглашениям, в обмене должны быть задействованы только граждане, которые имеют непосредственное отношение к боевым действиям на востоке страны, но сейчас были освобождены террористы-убийцы, которые взорвали мирное шествие граждан в Харькове, и бойцы "Беркута", обвиняемые в расстрелах во время Революции достоинства и которые могут указать на непосредственных заказчиков убийств на Майдане в 2014 году.

При этом, подчеркивает пресс-служба, Россия не освободила ни одного представителя крымских татар и политзаключенных Кремля из российских тюрем, скрывает информацию о десятках находящихся в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Таким образом, партия "Европейская Солидарность" считает, что договоренности нормандской встречи в Париже, по итогам которой было объявлено об обмене "всех на всех", или "всех установленных на всех установленных", были грубо нарушены Российской Федерацией и контролируемыми ею боевиками.

"ЕС" приветствовала всех освобожденных с оккупированных территорий заложников и пленных.

В то же время у Порошенко заявили о сдаче переговорных позиций президентом Владимиром Зеленским.

Прямая речь: "Сдача переговорных позиций командой Зеленского - это продолжение сомнительной политики по примирению агрессора. Частью этой непрерывной и опасной политики является отказ Украины от судебных исков в газовых вопросах, выдача России важного свидетеля по делу сбитого малайзийского лайнера МН17, что затрудняет привлечение Российской Федерации к ответственности в международных судах.

Подобная угодовская политика нынешней власти недопустима. Она не только подрывает международные позиции Украины, но и поощряет дальнейшие преступные действия страны-агрессора".

Напомним: