15 лет за убийство журналиста: суд Словакии вынес первый приговор по делу Куцияка

Суд в Словакии 30 декабря вынес первый приговор по делу о резонансном убийстве журналиста Яна Куцияка: Золтан Андруско приговорен к 15 годам лишения свободы.

Источник: DW

Детали: По версии обвинения, 42-летний Золтан Андруско получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы словацкого мультимиллионера Мариана Кочнера.

Обвинения предъявлены еще четверым подозреваемым, включая бизнесмена и его переводчицу.

Андруско заключил соглашение со следствием и на дальнейших заседаниях будет давать показания в качестве свидетеля.

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