15 лет за убийство журналиста: суд Словакии вынес первый приговор по делу Куцияка
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Вторник, 31 декабря 2019, 08:29
Суд в Словакии 30 декабря вынес первый приговор по делу о резонансном убийстве журналиста Яна Куцияка: Золтан Андруско приговорен к 15 годам лишения свободы.
Источник: DW
Детали: По версии обвинения, 42-летний Золтан Андруско получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы словацкого мультимиллионера Мариана Кочнера.
Обвинения предъявлены еще четверым подозреваемым, включая бизнесмена и его переводчицу.
Андруско заключил соглашение со следствием и на дальнейших заседаниях будет давать показания в качестве свидетеля.
Предыстория:
- 27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65 километрах к востоку от Братиславы.
- Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели.
- Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры Марек Мадарич, который формально курировал журналистов в стране.
- В сентябре 2018 года полиция арестовала четверых подозреваемых.
- В апреле один из них, бывший словацкий военнослужащий Мирослав Марчек сознался в убийстве журналиста.
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