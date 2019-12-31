Помпео начнет с Киева небольшое "турне"

Государственный секретарь США Майк Помпео приедет в Киев 3 января 2020 года, где встретится с президентом, министром иностранных дел и министром обороны Украины.

Источник: сообщения Госдепа США и посольства Соединенных Штатов в Киеве

Дословно: "Государственный секретарь США Майк Помпео совершит путешествие в Киев (Украина), Минск (Беларусь), Нур-Султан (Казахстан), Ташкент (Узбекистан) и Никосию (Кипр) 3-7 января.

Секретарь Помпео поедет в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайкоы и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Госсекретарь также примет участие в церемонии возложения венков в Михайловском, чтобы почтить тех, кто погиб на Донбассе, и встретится с лидерами религиозных общин, гражданского общества и бизнеса, чтобы обсудить вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ властей".

Детали: После Киева Помпео посетит еще четыре столицы: 4 января – Минск; 5 января – Нур-Султан; 5-6 января – Ташкент, где примет участие во встрече министров иностранных дел Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана для обсуждения ситуации в Афганистане; 7 января – Никосию.

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