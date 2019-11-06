Помпео отменил визит в Украину – Лещенко

Украинские власти связывают решение госсекретаря США Майкла Помпео с расследованием в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram со ссылкой на бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера

Детали: По словам Лещенко, визит был отменен на прошлой неделе через два дня после того, как Помпео поступило предложение.

Пайфер также сообщил, что украинская власть выражает беспокойство по поводу отмены визита Помпео.