Помпео отменил визит в Украину – Лещенко

Украинские власти связывают решение госсекретаря США Майкла Помпео с расследованием в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram со ссылкой на бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера

Детали: По словам Лещенко, визит был отменен на прошлой неделе через два дня после того, как Помпео поступило предложение.

Пайфер также сообщил, что украинская власть выражает беспокойство по поводу отмены визита Помпео.

Что было ранее: 4 ноября Помпео дал интервью радио KCMO, текст которого опубликовал Госдеп.

Госсекретарь США объяснил позицию администрации Трампа в отношении Украины: "Это нация с глубокой историей коррупции – и наша миссия, миссия посла, миссия господина Волкера была очень четкая: создать набор инструментов, чтобы новое руководство, президент Зеленский и его команда смогли выполнить то, о чем они говорили во время своей кампании, а это – уменьшить риск коррупции".

Напомним:

По словам нынешних и бывших чиновников администрации президента США, Дональд Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины еще с 2016 года. Президент якобы знает о попытках вмешательства Украины в президентскую кампанию США.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Помпео 2 октября подтвердил, что слушал телефонный разговор между президентами.

Госсекретарь США защищал подход администрации Трампа к Украине и назвал его типичным во взаимодействии между странами.

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Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу