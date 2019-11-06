Помпео отменил визит в Украину – Лещенко

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Среда, 6 ноября 2019, 19:55

Украинские власти связывают решение госсекретаря США Майкла Помпео с расследованием в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram со ссылкой на бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера

Детали: По словам Лещенко, визит был отменен на прошлой неделе через два дня после того, как Помпео поступило предложение.

Пайфер также сообщил, что украинская власть выражает беспокойство по поводу отмены визита Помпео.

Украинская правда
Темы: Лещенко США Украина


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