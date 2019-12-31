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Полиция усилит охрану Киева в новогоднюю ночь

Вторник, 31 декабря 2019, 10:42
Полиция усилит охрану Киева в новогоднюю ночь
Folk Ukraine

Полиция Киева сообщает, что усилит меры безопасности в столице в новогоднюю ночь.

Источник: пресс-служба полиции

Дословно: "Сотрудники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии позаботятся о безопасности киевлян и гостей столицы в местах массовых празднований.

Желаем всем хорошего новогоднего настроения и безопасных веселых праздников".

Детали: Правоохранители призывают граждан быть внимательными, острожными и не нарушать правопорядок.

В случае необходимости жителям следует немедленно обращаться к ближайшему полицейскому или звонить по спецлинии 102.

Предыстория: 

  • 31 декабря и 1 января движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской от Михайловской до Софиевской площади будет запрещено.
  • Вместе с тем в новогоднюю ночь работу "Киевского метрополитена" и наземного общественного транспорта продлят на 3 часа.

Украинская правда

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Темы: полицияКиевпразднования
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