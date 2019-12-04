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Убийство сына депутата: суд арестовал предполагаемого киллера

Среда, 4 декабря 2019, 12:00
Иллюстративное фото

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу.

Источник: спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП, "Украинская правда"

Прямая речь: "Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел. Судья поддержал бескомпромиссную позицию прокурора - содержание под стражей без залога".

Детали: Заседание проходило в закрытом режиме. 

Соболев, который вышел из зала суда к журналистам, сказал, что "получает угрозы уже 4 года" и подозревает кто стоит за покушением на него, в результате которого погиб его сын. 

Журналисты просили назвать фамилии. Депутат попросил, чтобы СМИ "проконтролировали", чтобы эти люди оказались на детекторе лжи.

Соболев назвал еще 5 фамилий: Руслан Брославский, Павел Малик, Николай Будыка, Евгения Бурун, бывший "азовец" Михаил Иванюк.

В разговоре Соболев упомянул имя экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и бывшего его заместителя Артура Емельянова. Также прозвучала фамилия бывшего народного депутата и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого называли "смотрящим" президента Порошенко в судебной сфере.

Соболев подчеркнул, что не обвиняет этих людей, но очень хочет, чтобы они на детекторе лжи доказали, что не причастны к угрозам в его адрес.

Прямая речь: "Я знаю больше, чем кто-либо думает".

Дополнительно: Заседание по избранию меры пресечения второму подозреваемому предварительно должно начаться в 14.00.

Предыстория:

  • Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Полицией введена спецоперация по розыску злоумышленника.
  • Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший- его сын Александр Соболев 2016 года рождения.
  • 2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка. Задержанные двое молодых людей (18 и 19 лет), которые оказались бывшми добровольцами.
  • Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62. Первоочередное версию о выстреле из автомобиля отвергли после изучения траектории полета пули. Выстрел совершили из здания.
  • По словам источника УП, правоохранители вышли на заказчика убийства Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.

Валентина Романенко, УП

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Темы: убийствосудКиев
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