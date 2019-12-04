Убийство сына депутата: суд арестовал предполагаемого киллера
Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу.
Источник: спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП, "Украинская правда"
Прямая речь: "Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел. Судья поддержал бескомпромиссную позицию прокурора - содержание под стражей без залога".
Детали: Заседание проходило в закрытом режиме.
Соболев, который вышел из зала суда к журналистам, сказал, что "получает угрозы уже 4 года" и подозревает кто стоит за покушением на него, в результате которого погиб его сын.
Журналисты просили назвать фамилии. Депутат попросил, чтобы СМИ "проконтролировали", чтобы эти люди оказались на детекторе лжи.
Соболев назвал еще 5 фамилий: Руслан Брославский, Павел Малик, Николай Будыка, Евгения Бурун, бывший "азовец" Михаил Иванюк.
В разговоре Соболев упомянул имя экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и бывшего его заместителя Артура Емельянова. Также прозвучала фамилия бывшего народного депутата и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого называли "смотрящим" президента Порошенко в судебной сфере.
Соболев подчеркнул, что не обвиняет этих людей, но очень хочет, чтобы они на детекторе лжи доказали, что не причастны к угрозам в его адрес.
Прямая речь: "Я знаю больше, чем кто-либо думает".
Дополнительно: Заседание по избранию меры пресечения второму подозреваемому предварительно должно начаться в 14.00.
Предыстория:
- Вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля "Range Rover" погиб трехлетний ребенок. Полицией введена спецоперация по розыску злоумышленника.
- Водителем Range Rover оказался депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, погибший- его сын Александр Соболев 2016 года рождения.
- 2 декабря стало известно, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего ребенка. Задержанные двое молодых людей (18 и 19 лет), которые оказались бывшми добровольцами.
- Специалисты нашли оружие, из которого совершили убийство: карабин калибра 7.62. Первоочередное версию о выстреле из автомобиля отвергли после изучения траектории полета пули. Выстрел совершили из здания.
- По словам источника УП, правоохранители вышли на заказчика убийства Соболева, в результате чего погиб его трехлетний сын.