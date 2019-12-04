Убийство сына депутата: суд арестовал предполагаемого киллера

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу.

Источник: спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП, "Украинская правда"

Прямая речь: "Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел. Судья поддержал бескомпромиссную позицию прокурора - содержание под стражей без залога".

Детали: Заседание проходило в закрытом режиме.

Соболев, который вышел из зала суда к журналистам, сказал, что "получает угрозы уже 4 года" и подозревает кто стоит за покушением на него, в результате которого погиб его сын.

Журналисты просили назвать фамилии. Депутат попросил, чтобы СМИ "проконтролировали", чтобы эти люди оказались на детекторе лжи.

Соболев назвал еще 5 фамилий: Руслан Брославский, Павел Малик, Николай Будыка, Евгения Бурун, бывший "азовец" Михаил Иванюк.

В разговоре Соболев упомянул имя экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и бывшего его заместителя Артура Емельянова. Также прозвучала фамилия бывшего народного депутата и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого называли "смотрящим" президента Порошенко в судебной сфере.

Соболев подчеркнул, что не обвиняет этих людей, но очень хочет, чтобы они на детекторе лжи доказали, что не причастны к угрозам в его адрес.

Прямая речь: "Я знаю больше, чем кто-либо думает".

Дополнительно: Заседание по избранию меры пресечения второму подозреваемому предварительно должно начаться в 14.00.

Предыстория: