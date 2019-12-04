Убийство сына депутата: суд арестовал предполагаемого киллера

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу.

Источник: спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел. Судья поддержал бескомпромиссную позицию прокурора - содержание под стражей без залога".

Детали: Заседание проходило в закрытом режиме.

Соболев, который вышел из зала суда к журналистам, сказал, что "получает угрозы уже 4 года" и подозревает кто стоит за покушением на него, в результате которого погиб его сын.