Зеленский в Париже будет говорить о сроках возвращения контроля над границей

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Среда, 4 декабря 2019, 13:31

Президент Украины Владимир Зеленский намерен на нормандском саммите в Париже обсудить сроки возвращения восточной границы под контроль Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал на совместном брифинге с премьером Швеции в среду в Киеве.

"Я уверен, что мы поднимем вопрос по поводу формата и сроков передачи украинской границы под украинский контроль", - сказал он.

Среди других вопросов, которые Зеленский планирует обсудить - проведение обмена "всех на всех", вывод всех незаконных вооруженных формирований и проведение местных выборов.

"Моряки, политические пленные - мы вернули, но не всех. Я хотел бы, чтобы Новый год наши люди встречали с семьями дома, в Украине. Для меня это гуманитарный, важный, очень личный вопрос. Я очень хочу большого обмена "всех на всех", - сказал глава государства.

"Будет обсуждаться ситуация с безопасностью. Я уверен, мы можем, если обе стороны захотят прекращения войны... если все стороны захотят прекращения войны, как этого хотим мы, то мы можем добиться серьезных результатов по выводу всех войск, незаконного вооружения. Я хотел бы понимать хотя бы рамки всех этих сроков", - продолжил президент.

"Я уверен, мы будем поднимать вопрос местных выборов. Для нас важно, чтобы это происходило по законодательству Украины", - сказал Зеленский, отметив, что это означает доступ к выборам украинских партий, иностранных наблюдателей и журналистов.

Накануне глава МИД Вадим Пристайко назвал красные линии Украины на "нормандском саммите" в Париже.

Он также рассказал, что договорились записать в решении "нормандского саммита".

Саммит по урегулированию конфликта на Донбассе при участии лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже.

Темы: Зеленский нормандский формат граница Донбасс


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