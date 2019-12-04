Путин о транзите газа: Условия Украины пока неприемлемы

Президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Такое заявление Путин сделал на пресс-конференции после переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Прямая речь Путина: "Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры в Вене. Это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают возможные украинские транзитеры, они экономически неприемлемы. Пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция - удастся как-то позиции согласовать".

Знать больше: Газовое соглашение Тимошенко – Путина. Полный текст

Контракт о транзите российского газа + Дополнительное соглашение об авансе "Газпрома"

Предистория: