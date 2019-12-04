В Одессе объявили траур из-за пожара в колледже

Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил двухдневный траур из-за пожара в Одесском колледже, в результате которого погибла несовершеннолетняя и пострадали 26 человек.

Источник: Геннадий Труханов в Facebook

Текст распоряжения: "В соответствии со статьей 42 ("Полномочия городского головы" – ред.) закона "О местном самоуправлении" объявить 5,6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса".

Детали: Мэр также сообщил, что в Одессе создан городской оперативный штаб.

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