В Одессе объявили траур из-за пожара в колледже
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Среда, 4 декабря 2019, 21:46
Мэр Одессы Геннадий Труханов объявил двухдневный траур из-за пожара в Одесском колледже, в результате которого погибла несовершеннолетняя и пострадали 26 человек.
Источник: Геннадий Труханов в Facebook
Текст распоряжения: "В соответствии со статьей 42 ("Полномочия городского головы" – ред.) закона "О местном самоуправлении" объявить 5,6 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса".
Детали: Мэр также сообщил, что в Одессе создан городской оперативный штаб.
Предыстория:
- Утром стало известно, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
- В результате пожара погибла несовершеннолетняя, пострадали 11 подростков и 7 сотрудников ДСНС.
- Также сообщалось об около 15 пропавших без вести.
- Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
Украинская правда
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