Адвокат Трампа Джулиани в Украине: виделся с Луценко, Шокиным и Куликом – NYT

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко, Виктором Шокиным и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала.

Источник: NYT

Детали: Во вторник Джулиани встретился в Будапеште с экс-генпрокурором Юрием Луценко.

В среду адвокат Трампа отправился в Киев, чтобы встретиться с другими экс-прокурорами, в частности, Виктором Шокиным и Константином Куликом.

Джулиани использует неофициальную поездку и встречи с экс-прокурорами в качестве материала для документального сериала на консервативном телеканале. В нем будет продвигаться история, которая оправдывает Трампа и демонстрирует необоснованность расследования об импичменте.

Как сообщает издание, упомянутые лица сыграли определенную роль в распространении заявлений сомнительного характера о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, экс-после США в Украине Мари Йованович и гражданах Украины, публиковавших компрометирующую информацию о главе избирательной кампании Трампа Поле Манафорте.

На основе этих заявлений Трамп и Джулиани оказывали давление на Украину, чтобы президент Владимир Зеленский объявил о начале расследования, которое поможет Трампу победить на выборах 2020 года.

Действия Трампа и Джулиани привели к процедуре импичмента американского президента.

Что предшествовало: 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Напомним:

Прокуратура в США расследует возможное нарушение закона Джулиани в его деятельности в Украине.

Американские СМИ ранее сообщали, что экс-генпрокуроры Шокин и Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.

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