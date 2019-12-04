Адвокат Трампа Джулиани в Украине: виделся с Луценко, Шокиным и Куликом – NYT
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко, Виктором Шокиным и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериала.
Источник: NYT
Детали: Во вторник Джулиани встретился в Будапеште с экс-генпрокурором Юрием Луценко.
В среду адвокат Трампа отправился в Киев, чтобы встретиться с другими экс-прокурорами, в частности, Виктором Шокиным и Константином Куликом.
Джулиани использует неофициальную поездку и встречи с экс-прокурорами в качестве материала для документального сериала на консервативном телеканале. В нем будет продвигаться история, которая оправдывает Трампа и демонстрирует необоснованность расследования об импичменте.
Как сообщает издание, упомянутые лица сыграли определенную роль в распространении заявлений сомнительного характера о бывшем вице-президенте США Джо Байдене, экс-после США в Украине Мари Йованович и гражданах Украины, публиковавших компрометирующую информацию о главе избирательной кампании Трампа Поле Манафорте.
На основе этих заявлений Трамп и Джулиани оказывали давление на Украину, чтобы президент Владимир Зеленский объявил о начале расследования, которое поможет Трампу победить на выборах 2020 года.
Действия Трампа и Джулиани привели к процедуре импичмента американского президента.
Что предшествовало: 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.
В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.
Напомним:
- Прокуратура в США расследует возможное нарушение закона Джулиани в его деятельности в Украине.
- Американские СМИ ранее сообщали, что экс-генпрокуроры Шокин и Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.
Узнать больше: ''Американские горки'' Луценко. Украину втянули в предвыборную войну. Документ