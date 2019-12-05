Садовому отменили залог и отпустили под личное обязательство

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог мэру Львова Андрею Садовому, подозреваемому в злоупотреблении властью, и отпустила его под личное обязательство.

Источник: трансляция заседания в Facebook Садового

Прямая речь Садового: "Я воспринимаю это решение. Оно соответствует здравому смыслу. Я заинтересован, чтобы это дело было максимально публичным и чтобы инвесторы не имели тех проблем, которые сегодня имеют в нашей стране. Антикоррупционный суд принял объективное решение."

"Сегодня закончился первый этап суда. Мы довольны решением и на самом деле есть определенный такой респект ко всем депутатам Верховной Рады, в том числе моим коллегам из "Самопомочи", которые в свое время голосовали и через тернии протаскивали создание Антикоррупционного суда. Сегодня судьи показали свою мудрость. Особенно хочу поблагодарить защитников, которые в пух и прах разбили все обвинения прокуроров. Большое спасибо всем вам."

Детали: Рассмотрение апелляций длился около 9 часов. Апелляционная палата не удовлетворила апелляционную жалобу САП об увеличении залога до 50 миллионов. Срок личного обязательства продлится до 20 января следующего года.

Садовый планирует обжаловать действия САП и "доводить абсурдность этих обвинений". По его словам, из-за действий прокуратуры в бюджет Львова не дошло около 300 миллионов.

Что предшествовало: Городской председатель Львова Андрей Садовый обжаловал решение Высшего антикоррупционного суда, который избрал ему меру пресечения в виде залога в 1,05 миллиона гривен.

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