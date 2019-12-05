У Зеленского готовы к изменению Конституции после "нормандских переговоров"

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Четверг, 5 декабря 2019, 12:52
Укринформ

У команды президента Украины есть готовность провести конституционную реформу по итогам саммита в "нормандском формате", но обещают ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО.

Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает корреспондент "Европейской правды", который принимает в ней участие.

По словам Ермака, это требование будет выполнено, поскольку предусмотрено минскими договоренностями.

"Украина готова выполнить положение "минских договоренностей", которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации", - заявил он. "Ни о какой федерализации речь не идет", - добавил помощник президента.

Ермак пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО.

"Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", - добавил он.

Ермак также выразил уверенность, что это не будет нести угрозу целостности Украины.

Темы: Зеленский законодательство Конституция нормандский формат Донбасс


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