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Зеленский планирует продлить дейстиве закона об особом статусе после Парижа

Четверг, 5 декабря 2019, 11:55

Помощник президента Украины Андрей Ермак рассказал о плане Зеленского о продлении особого статуса ОРДЛО.

Об этом он заявил на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и "Украинской призмой", сообщает корреспондент "Европейской правды".

По словам Ермака, в случае успешного проведения "Нормандского саммита" Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о продлении срока действия закона об особенностях местного самоуправления на неподконтрольной территории Донбасса.

"По итогам этого саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона", - сообщил он.

Изменения, которые в этом случае, вероятно, будут приняты в следующем году, должны учитывать договоренности, достигнутые на переговорах в Париже.

"Среди изменений - в первую очередь имплементация формулы Штайнмайера", - подчеркнул он.

Ермак добавил, что речь идет исключительно о сценарии, который реализуется в случае успешных договоренностей.

"Если мы увидим, что у России нет готовности к прогрессу, у нас, конечно, есть план Б", - добавил он.

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Темы: ЗеленскийзаконодательствоДонбасснормандский формат
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