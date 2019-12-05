Луценко в Будапеште дал "большое интервью" адвокату Трампа Джулиани

Бывший генпрокурор Юрий Луценко в интервью заявил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович в показаниях под присягой в Конгрессе в рамках расследования импичмента Дональда Трампа говорила неправду.

Источник: телеканал One America News Network в Твиттере

Дословно: "Записали большое интервью с Юрием Луценко в Будапеште.

Бывший генпрокурор Украины Луценко: посол Йованович солгала под присягой американскому народу в деле Адама Шиффа об импичменте".

Детали: Адвокат президента США Руди Джулиани делает документальный сериал для американского телеканала OANN. В третьей серии покажут его интервью с Луценко.

Издание The New York Times сообщило, что из Будапешта адвокат Трампа в среду, 4 декабря, улетел в Киев и виделся с экс-прокурорами Виктором Шокиным и Константином Куликом.

Напомним:

С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. После ее увольнения Трамп в беседе с президентом Владимиром Зеленским назвал ее "плохим послом".

Луценко в интервью The Hill заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около 4 млн долларов, которые она должна была выделить на его ведомство.

3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

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