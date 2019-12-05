Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко в Будапеште дал "большое интервью" адвокату Трампа Джулиани

Четверг, 5 декабря 2019, 12:27

Бывший генпрокурор Юрий Луценко в интервью заявил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович в показаниях под присягой в Конгрессе в рамках расследования импичмента Дональда Трампа говорила неправду.

Источник: телеканал One America News Network в Твиттере

Дословно: "Записали большое интервью с Юрием Луценко в Будапеште.

Бывший генпрокурор Украины Луценко: посол Йованович солгала под присягой американскому народу в деле Адама Шиффа об импичменте".

Детали: Адвокат президента США Руди Джулиани делает документальный сериал для американского телеканала OANN. В третьей серии покажут его интервью с Луценко.

 

Издание The New York Times сообщило, что из Будапешта адвокат Трампа в среду, 4 декабря, улетел в Киев и виделся с экс-прокурорами Виктором Шокиным и Константином Куликом.

Напомним:

  • С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. После ее увольнения Трамп в беседе с президентом Владимиром Зеленским назвал ее "плохим послом".
  • Луценко в интервью The Hill заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около 4 млн долларов, которые она должна была выделить на его ведомство.
  • 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

Узнать больше: ''Американские горки'' Луценко. Украину втянули в предвыборную войну. Документ

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛуценкоТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
Все новости...
Реклама: