Луценко в Будапеште дал "большое интервью" адвокату Трампа Джулиани

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Четверг, 5 декабря 2019, 13:27

Бывший генпрокурор Юрий Луценко в интервью заявил, что экс-посол США в Украине Мари Йованович в показаниях под присягой в Конгрессе в рамках расследования импичмента Дональда Трампа говорила неправду.

Источник: телеканал One America News Network в Твиттере

Дословно: "Записали большое интервью с Юрием Луценко в Будапеште.

Бывший генпрокурор Украины Луценко: посол Йованович солгала под присягой американскому народу в деле Адама Шиффа об импичменте".

Детали: Джулиани делает документальный сериал для карманного телеканала республиканцев OANN. В третьей серии покажут его интервью с Луценко.

 

Издание The New York Times сообщило, что из Будапешта адвокат Трампа в среду, 4 декабря, улетел в Киев и виделся с экс-прокурорами Виктором Шокиным и Константином Куликом.

Напомним:

  • С 2016 по 2019 годы посольство США в Украине возглавляла Мари Йованович. После ее увольнения Трамп в беседе с президентом Владимиром Зеленским назвал ее "плохим послом".
  • Луценко в интервью The Hill заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около 4 млн долларов, которые она должна была выделить на его ведомство.
  • 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

Узнать больше: ''Американские горки'' Луценко. Украину втянули в предвыборную войну. Документ

Украинская правда
Темы: Луценко Трамп


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