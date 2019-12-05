В "Слуге народа" объяснили, почему провалили голосование за Ясько

В "Слуге народа" была дискуссия относительно процедуры определения кандидатуры на должность председателя комитета по вопросам внешней политики.

Источник: Укринформ со ссылкой на заявление члена фракции "Слуга народа" Данила Гетманцева в кулуарах Верховной Рады.

Прямая речь: "Была, наверное, внутренняя дискуссия. Нас же обвиняют в том, что мы голосуем как солдаты, но видите, и дискуссия может быть. Против увольнения старого главы (Богдана Яременко - ред.) не было ни одного (сомнения), как мне известно.

Вообще, дискуссия главным образом касалась процедуры определения нового председателя (комитета), то есть новой кандидатуры. По мнению некоторых наших коллег, процедура была немножко запутанной, и поэтому возможно, не соответствовала тем демократическим стандартам, которые они себе представляют".

Детали: Гетманцев считает, что увольнение Яременко с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и назначения на нее Елизаветы Ясько Верховная Рада должна была рассматривать отдельными вопросами.

Что было раньше: Верховная Рада не смогла назначить председателем комитета по вопросам внешней политики нардепа от "Слуги народа" Елизавету Ясько. За назначение Ясько проголосовали лишь 186 нардепов.

По информации "Украинской правды" "слуги" провалили голосование, поскольку большинство во фракции поддерживает на эту должность кандидатуру Галины Михайлюк. Однако Офис президента и руководство фракции вроде бы утвердили Ясько.

Депутаты таким образом передают "привет" Офису президента.

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