Дубинский встретился с адвокатом Трампа Джулиани

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский встретился с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

Источник: Телеграмм Дубинского

Детали: Депутат Александр Дубинский - бывший ведущий программы "Деньги" на телеканале "1 + 1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Встреча состоялась по предложению адвоката президента США, где ФБР ведет расследование в отношении олигарха Коломойского.

Пряма мова: "Рассказал о планах создания следственной комиссии парламента, основной целью которой будет расследование фактов хищения многомиллиардные сумм из украинского бюджета в период президентства Порошенко и Януковича (5 и 4 президенты Украины), возможной легализации этих средств в иностранных юрисдикциях, в том числе, через инвестфонд Franklin Templeton, оперирующий из США".

Детали: По словам депутата Дубинского инвестирование украденных из украинского бюджета средств проходило при соучастии бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Телеграмм канал Дубинского

Что предшествовало: Внефракционный народный депутат Андрей Деркач сообщил о встрече с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Он заявил, что обсудил с Джулиани его участие в создании межпарламентской группы "Друзей Украины СТОП коррупция".

3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью.

В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Напомним:

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани 3 декабря встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко, Виктором Шокиным и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериал.

Прокуратура в США расследует возможное нарушение закона Джулиани в его деятельности в Украине.

Американские СМИ ранее сообщали, что экс-генпрокуроры Шокин и Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.

Узнать больше: ''Американские горки'' Луценко. Украину втянули в предвыборную войну. Документ