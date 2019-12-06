Нардеп Деркач обсудил с Джулиани создания группы "Друзья Украины СТОП коррупция"

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Пятница, 6 декабря 2019, 01:02

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач встретился с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Источник: Деркач в Facebook

Прямая речь: "Рудольф Джулиани прилетел в Киев. Мы сразу же встретились с ним по вопросу создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция". К сожалению, наша страна оказалась в центре скандалов по международной коррупции ".

Детали: Также депутат заявил, что обсуждал с Джулиани "факты неэффективного использования средств" американских налогоплательщиков чиновниками Украины.

Андрей Деркач
Андрей Деркач

Напомним:

  • Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани 3 декабря встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко, Виктором Шокиным и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериал.
  • Прокуратура в США расследует возможное нарушение закона Джулиани в его деятельности в Украине.
  • Американские СМИ ранее сообщали, что экс-генпрокуроры Шокин и Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.

Узнать больше: 

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Темы: Трамп США


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