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Нардеп Деркач обсудил с Джулиани создания группы "Друзья Украины СТОП коррупция"

Пятница, 6 декабря 2019, 00:02

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач встретился с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Источник: Деркач в Facebook

Прямая речь: "Рудольф Джулиани прилетел в Киев. Мы сразу же встретились с ним по вопросу создания межпарламентской группы "Друзья Украины СТОП коррупция". К сожалению, наша страна оказалась в центре скандалов по международной коррупции ".

Детали: Также депутат заявил, что обсуждал с Джулиани "факты неэффективного использования средств" американских налогоплательщиков чиновниками Украины.

Андрей Деркач
Андрей Деркач

Напомним:

  • Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани 3 декабря встретился с экс-прокурорами Юрием Луценко, Виктором Шокиным и Константином Куликом якобы в рамках создания документального сериал.
  • Прокуратура в США расследует возможное нарушение закона Джулиани в его деятельности в Украине.
  • Американские СМИ ранее сообщали, что экс-генпрокуроры Шокин и Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.

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Темы: ТрампСША
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