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"Венецианка" раскритиковала языковой закон, хотя поддержала защиту украинского языка

Пятница, 6 декабря 2019, 16:36
Венецианка раскритиковала языковой закон, хотя поддержала защиту украинского языка
ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не выдерживает баланс между защитой украинского языка и обеспечением прав языков меньшинств.

Такой вывод утвердила в пятницу Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия (ВК), сообщает "Европейская правда".

"Европейская правда" ознакомилась с содержанием решения ВК, которое будет официально обнародовано в понедельник, после доработки. Оно содержит значительный перечень рекомендаций для изменения данного закона и подчеркивает отдельные положения, которые, по мнению ВК, противоречат международным обязательствам Украины.

"Венецианка" считает, что Украина должна воплотить эти изменения, "чтобы избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса". Действующий закон, по убеждению ВК, не достигает цели.

Стоит отметить, что Венецианская комиссия отдельно поддержала цель закона о предоставлении преимущества украинскому языку перед русским, и отметила, что у украинского государства есть основания для решений в этом направлении.

"Учитывая особую роль в Украине русского языка (наиболее употребительного языка меньшинств, а также главного языка для общения многих представителей меньшинств, отличных от русского), а также учитывая притеснения украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия полностью понимает необходимость в мерах по поддержке украинского как государственного языка", - говорится, в частности, в документе.

Защищая и поддерживая отдельные положения действующего закона, Венецианская комиссия одновременно видит проблему в других его положениях. В частности, она рекомендует пересмотреть нормы, которые вводят отличия в правах трех групп языков, отличных от украинского - как коренных народов, официальных языков ЕС и других языков. В этой критике, по сути, "Венецианка" встала на защиту русского языка, который по законодательству получает меньше прав.

Также ВК рекомендует убрать нормы, устанавливающие ответственность за нарушение данного закона - например, за "искажение государственного языка в официальных документах", и расширит использование языков меньшинств в отдельных государственных функциях - например, в работе экстренных служб.

Детальный обзор решения и рекомендаций ВК читайте на "Европейской правде" позже.

Напомним: Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят 25 апреля и подписан президентом Порошенко 15 мая. Украина отказалась предоставлять данный закон для анализа ВК, несмотря на призыв ряда западных партнеров, но он был передан в "Венецианку" от имени председателя мониторингового комитета ПАСЕ.

Рекомендации "Венецианки" не несут юридически обязывающего характера, однако государство, к законодательству которого ВК имеет существенные претензии, обычно сталкивается с международным давлением в связи с их выполнением.

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Темы: языкзакон о языкахЕврокомиссия
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