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Вакарчук призвал украинцев поддержать Зеленского перед "Нормандией"

Суббота, 7 декабря 2019, 00:37
Вакарчук призвал украинцев поддержать Зеленского перед Нормандией

Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал украинцев поддержать президента Владимира Зеленского перед встречей "нормандской четверки".

Источник: выступление Вакарчука в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: "На встрече в Париже напротив президента Зеленского будет сидеть три человека... То есть там будет один враг и два партнера Украины. Но там не будет ни одного друга.

Поэтому сегодня наша задача – не политизировать процесс "Нормандии", а еще раз сказать президенту, что мы поддерживаем его желание отстоять мир на украинских условиях. Я в этом готов стоять рядом с ним. И весь украинский народ готов стоять рядом с ним."

Детали: Вакарчук добавил, что запланированная на 8 декабря акции на Майдане касательно "красных линий" для президента перед переговорами, – "это акция пока не протеста, а проявления гражданской позиции".

По его словам, люди таким образом "хотят усилить президента"

Сам же Зеленский в выступлении заявил, что никто не хочет капитуляции и потери украинских территории, поэтому он не понимает, зачем тогда собираться на Майдане.

Что предшествовало: Партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" призвали украинцев выйти на Майдан Независимости 8 декабря чтобы определить "красные линии" для президента перед встречей "нормандской четверки".

Ранее политсилы пятого президента Петра Порошенко, экс-премьера Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука в совместном заявлении определили "красные линии" для президента на переговорах в нормандской формате.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: ВакарчукЗеленскийнормандский формат
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