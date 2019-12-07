Представителями так называемой "ДНР" передали Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.

Источник: народный депутат, ветеран Роман Костенко в Facebook, Гитлянская в комментарии УП

Прямая речь: "Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!"

Детали: Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила "Украинской правде" информацию о передаче тела Каплунова.

Что было раньше: 6 декабря в СБУ заявили, что боевики ОРДЛО не отдают Украине тело Каплунова, погибшего еще 1 декабря.

Предыстория: