Представителями так называемой "ДНР" передали Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.

Источник: народный депутат, ветеран Роман Костенко в Facebook

Прямая речь: "Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!"

Что было раньше: 6 декабря в СБУ заявили, что боевики ОРДЛО не отдают Украине тело Каплунова, погибшего еще 1 декабря.

Предыстория: