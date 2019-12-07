Боевики через неделю отдали тело украинского бойца
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Суббота, 7 декабря 2019, 11:05
Представителями так называемой "ДНР" передали Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.
Источник: народный депутат, ветеран Роман Костенко в Facebook
Прямая речь: "Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!"
Что было раньше: 6 декабря в СБУ заявили, что боевики ОРДЛО не отдают Украине тело Каплунова, погибшего еще 1 декабря.
Предыстория:
- 1 декабря в штабе ООС сообщили, что на Донбассе при попытке диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС погибли двое украинских военных. СБУ официально сообщила о гибели двух своих офицеров.
- 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины посмертно с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаева и Дмитрию Каплунову.
Украинская правда
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