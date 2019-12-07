Боевики через неделю отдали тело украинского бойца

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Суббота, 7 декабря 2019, 11:05
Дмитрий Каплунов

Представителями так называемой "ДНР" передали Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.

Источник: народный депутат, ветеран Роман Костенко в Facebook

Прямая речь: "Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!"

Что было раньше: 6 декабря в СБУ заявили, что боевики ОРДЛО не отдают Украине тело Каплунова, погибшего еще 1 декабря.

Предыстория:

  • 1 декабря в штабе ООС сообщили, что на Донбассе при попытке диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС погибли двое украинских военных. СБУ официально сообщила о гибели двух своих офицеров.
  • 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины посмертно с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаева и Дмитрию Каплунову.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе ОРДЛО


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