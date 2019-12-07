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Боевики через неделю отдали тело украинского полковника

Суббота, 7 декабря 2019, 10:05
Дмитрий Каплунов
фото СБУ

Представителями так называемой "ДНР" передали Украине тело погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова.

Источник: народный депутат, ветеран Роман Костенко в Facebook, Гитлянская в комментарии УП

Прямая речь: "Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия!"

Детали: Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила "Украинской правде" информацию о передаче тела Каплунова.

Что было раньше: 6 декабря в СБУ заявили, что боевики ОРДЛО не отдают Украине тело Каплунова, погибшего еще 1 декабря.

Предыстория:

  • 1 декабря в штабе ООС сообщили, что на Донбассе при попытке диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС погибли двое украинских военных. СБУ официально сообщила о гибели двух своих офицеров.
  • 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины посмертно с вручением ордена "Золотая Звезда" полковникам Денису Волочаева и Дмитрию Каплунову.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеОРДЛО
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