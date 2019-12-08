Новая программа МВФ поможет экономике Украины расти быстрее — Гончарук

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Воскресенье, 8 декабря 2019, 02:00

Премьер-министр Алексей Гончарук уверен, что благодаря новой программе сотрудничества с МВФ в Украине появится больше рабочих мест и произойдет рост зарплат.

Источник: Правительственный портал

Прямая речь: "Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов - маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех Украинских это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты ".

Детали: Премьер-министр добавил, что ресурсы, которые привлекать правительство, с каждым месяцем будут дешеветь.

В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова выразила убеждение, что новая программа сотрудничества с МВФ - сигнал для украинского и международного бизнеса, наша страна на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост.

Прямая речь министра финансов: "На этом пути мы имеем полную поддержку наших официальных финансовых партнеров".

Напомним:

Темы: МВФ Гончарук экономика


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