В Минске снова митингуют против интеграции с РФ

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Воскресенье, 8 декабря 2019, 14:27

В Минске проходит несанкционированная акция протеста против интеграции Беларуси с Россией.

Источник: ЕвроРадио

Детали: Участие в акции на Октябрьской площади принимают сотни людей, основные лозунги - "Нет - аншлюсу!", "Никаких союзов с имперской Россией!", "Жыве Беларусь!".

Акцией руководит член оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец. 

Собравшиеся участники проголосовали за резолюцию митинга - протест против "глубокой интеграции с Российской Федерацией" и подписания "дорожных карт".

Также заявлено о "нелегитимности всех соглашений", подписанных нынешними руководителями Беларуси и России.

Участники акции призвали международное сообщество "проявить солидарность с белорусским народом, признать нелегитимными все соглашения между режимами Лукашенко и Путина", а при необходимости ввести дополнительные санкции против них.

Темы: Беларусь Росcия митинги


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