В Минске снова митингуют против интеграции с РФ
В Минске проходит несанкционированная акция протеста против интеграции Беларуси с Россией.
Источник: ЕвроРадио
Детали: Участие в акции на Октябрьской площади принимают сотни людей, основные лозунги - "Нет - аншлюсу!", "Никаких союзов с имперской Россией!", "Жыве Беларусь!".
Акцией руководит член оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец.
Собравшиеся участники проголосовали за резолюцию митинга - протест против "глубокой интеграции с Российской Федерацией" и подписания "дорожных карт".
Также заявлено о "нелегитимности всех соглашений", подписанных нынешними руководителями Беларуси и России.
Участники акции призвали международное сообщество "проявить солидарность с белорусским народом, признать нелегитимными все соглашения между режимами Лукашенко и Путина", а при необходимости ввести дополнительные санкции против них.