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В Минске снова митингуют против интеграции с РФ

Воскресенье, 8 декабря 2019, 13:27

В Минске проходит несанкционированная акция протеста против интеграции Беларуси с Россией.

Источник: ЕвроРадио, "Белорусский партизан"

Детали: Участие в акции на Октябрьской площади принимают сотни людей, основные лозунги - "Нет - аншлюсу!", "Никаких союзов с имперской Россией!", "Жыве Беларусь!".

Акцией руководит член оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец. 

Собравшиеся участники проголосовали за резолюцию митинга - протест против "глубокой интеграции с Российской Федерацией" и подписания "дорожных карт".

Также заявлено о "нелегитимности всех соглашений", подписанных нынешними руководителями Беларуси и России.

Участники акции призвали международное сообщество "проявить солидарность с белорусским народом, признать нелегитимными все соглашения между режимами Лукашенко и Путина", а при необходимости ввести дополнительные санкции против них.

После митинга колонна протестующих пришла в посольство РФ в Минске, который охраняет ОМОН. Через милицию дипломатам передали резолюцию антиинтеграционного митинга.

В колонне, которая пришла к диппредставительству РФ, было около тысячи человек, они скандировали "Независимость!".

Задержаний в ходе акции не было.

 
 
 
фото - "Наша Нива"

Напомним, 

  • 7 декабря в Сочи состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • В это время в центре Минска прошли две несанкционированные акции протеста против "углубления интеграции" Беларуси и России.
  • О подписании документов не объявляла ни белорусская, ни российская сторона.
  • Переговоры о перспективах углубления интеграции в рамках Союзного государства продолжались более 5 часов.
  • В РФ заявили, что в ходе переговоров стороны "серьезно сблизили позиции" по вопросам нефти и газа, а с понедельника "на экспертном уровне начнется детальная проработка указаний, полученных в ходе переговоров, для того, чтобы сформулировать и погрузить в дорожные карты".

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьРосcиямитинги
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