В Минске снова митингуют против интеграции с РФ

В Минске проходит несанкционированная акция протеста против интеграции Беларуси с Россией.

Источник: ЕвроРадио, "Белорусский партизан"

Детали: Участие в акции на Октябрьской площади принимают сотни людей, основные лозунги - "Нет - аншлюсу!", "Никаких союзов с имперской Россией!", "Жыве Беларусь!".

Акцией руководит член оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец.

Собравшиеся участники проголосовали за резолюцию митинга - протест против "глубокой интеграции с Российской Федерацией" и подписания "дорожных карт".

Также заявлено о "нелегитимности всех соглашений", подписанных нынешними руководителями Беларуси и России.

Участники акции призвали международное сообщество "проявить солидарность с белорусским народом, признать нелегитимными все соглашения между режимами Лукашенко и Путина", а при необходимости ввести дополнительные санкции против них.

После митинга колонна протестующих пришла в посольство РФ в Минске, который охраняет ОМОН. Через милицию дипломатам передали резолюцию антиинтеграционного митинга.

В колонне, которая пришла к диппредставительству РФ, было около тысячи человек, они скандировали "Независимость!".

Задержаний в ходе акции не было.

фото - "Наша Нива"

Напомним,