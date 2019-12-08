В Минске снова митингуют против интеграции с РФ
В Минске проходит несанкционированная акция протеста против интеграции Беларуси с Россией.
Источник: ЕвроРадио, "Белорусский партизан"
Детали: Участие в акции на Октябрьской площади принимают сотни людей, основные лозунги - "Нет - аншлюсу!", "Никаких союзов с имперской Россией!", "Жыве Беларусь!".
Акцией руководит член оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец.
Собравшиеся участники проголосовали за резолюцию митинга - протест против "глубокой интеграции с Российской Федерацией" и подписания "дорожных карт".
Также заявлено о "нелегитимности всех соглашений", подписанных нынешними руководителями Беларуси и России.
Участники акции призвали международное сообщество "проявить солидарность с белорусским народом, признать нелегитимными все соглашения между режимами Лукашенко и Путина", а при необходимости ввести дополнительные санкции против них.
После митинга колонна протестующих пришла в посольство РФ в Минске, который охраняет ОМОН. Через милицию дипломатам передали резолюцию антиинтеграционного митинга.
В колонне, которая пришла к диппредставительству РФ, было около тысячи человек, они скандировали "Независимость!".
Задержаний в ходе акции не было.
Напомним,
- 7 декабря в Сочи состоялась встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.
- В это время в центре Минска прошли две несанкционированные акции протеста против "углубления интеграции" Беларуси и России.
- О подписании документов не объявляла ни белорусская, ни российская сторона.
- Переговоры о перспективах углубления интеграции в рамках Союзного государства продолжались более 5 часов.
- В РФ заявили, что в ходе переговоров стороны "серьезно сблизили позиции" по вопросам нефти и газа, а с понедельника "на экспертном уровне начнется детальная проработка указаний, полученных в ходе переговоров, для того, чтобы сформулировать и погрузить в дорожные карты".