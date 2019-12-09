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Зеленский и Путин таки встретятся после публичной части "Нормандии"

Понедельник, 9 декабря 2019, 08:51
Зеленский и Путин таки встретятся после публичной части Нормандии

Двусторонняя встреча президентов Украины и России в Париже согласована и по плану состоится уже после мероприятий в нормандском формате.

Об этом "Европейской правде" стало известно из источников, информированных о графике президентов.

Ранее сообщалось, что "нормандским переговорам" будет предшествовать ряд двусторонних встреч, в том числе Владимир Зеленский пообщается тет-а-тет с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

По данным ЕвроПравды, в то же время запланированы также двусторонние переговоры Путина с канцлером Германии и президентом Франции и др. После завершения всех этих двусторонних переговоров лидеры пойдут на совместную встречу "нормандской четверки".

Примечательно, что двусторонней встречи Зеленский-Путин в это время не запланировано.

Однако уже после встречи "четверки" и после совместной пресс-конференции Меркель, Макрона Зеленского и Путина должны состояться отдельные переговоры президентов Украины и России. Сведений об их запланированной продолжительности нет.

То, что эта встреча не будет объединена с четырехсторонним нормандским форматом, позволяет предположить, что речь будет идти о вопросах, не связанных с выполнением Минских договоренностей. Ранее публично называли друг такой вопрос - газовые переговоры. Украинская сторона неоднократно признавала, что в случае инициативы со стороны РФ будет готова обсудить газовый вопрос на встрече в Париже.

Офис президента утром 9 декабря сообщил, что в понедельник президент Владимир Зеленский в Париже встретится в нормандском формате с лидерами Германии, Франции и России, чтобы обсудить возможные шаги к установлению мира на Донбассе.

Как сообщалось, ранее в офисе президента изложили детальное описание позиции Украины относительно урегулирования на Донбассе.

Читайте о нем в публикации "Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже".

Читайте также: 5 нормандских встреч до Зеленского. Как Украина договаривалась о мире

Темы: нормандский форматЗеленскийПутинФранция
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