Глава дипломатии ЕС: Позиция Франции не ослабит позиции Украины на "Нормандии"

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Понедельник, 9 декабря 2019, 10:51

Позиция Франции не ослабит позиции Украины на саммите в нормандском формате 9 мая в Париже.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепя Борреля перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе

Прямая речь: "Мы думаем, что на этой встречи мы сможем продолжить работать и продвигаться к мирному и устойчивому решению для украинского конфликта, что является одним из важнейших приоритетов, которые мы должны решить в Европейском Союзе",.

Детали: На вопрос о том, может ли позиция Франции ослабить позиции Украины на саммите, Боррель ответил: "Нет, почему вы так говорите? Европа в этом полностью объединена".

Темы: нормандский формат Франция


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