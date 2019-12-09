Зеленский прибыл в Елисейский дворец, за ним Путин

Президент Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где будет ряд двусторонних переговоров и примет участие во встрече лидеров стран - участниц Нормандского формату.

Источник: Офис президента в Facebook

Детали: Первой в Елисейский дворец прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. Потом приехал Владимир Зеленский. Последним авто привезло президента России Владимира Путина. Их всех встречал президент Франции Еманнюель Макрон.

Событие широко освещают многочисленные журналисты. Когда Зеленский шел мимо почетного караула, кто-то из представителей СМИ кричал ему на русском языке: "Господин Зеленский, что для вас будет успехом этой встречи?". Президент Украины не отреагировал на эти возгласы.

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