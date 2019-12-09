Зеленский после Макрона встретился тет-а-тет с Меркель

В Париже закончилась двусторонняя встреча президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона и началась встреча президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: Телеграмм-канал Офиса президента

Дословно: "Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных сегодня для наработки видение завершения войны в Донбассе. Эммануэль Макрон как принимающая сторона, ознакомил Владимира Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров".

Детали: В Офисе также сообщили, что уже идет двусторонняя встреча Зеленского и канцлера Меркель. В понедельник еще запланированы двухстороннего встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, а также встреча четырех лидеров.

Позже запланирована пресс-конференция по результатам переговоров в Нормандской формате.

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