Нормандские переговоры четырех закончились. Зеленский говорит с Путиным

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Понедельник, 9 декабря 2019, 20:47
Громадське

Переговоры "нормандской четверки", которые продолжались более 2 часов, завершились.

Об этом рассказали журналистам в Париже представители французской стороны, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко отмечал, что лидеры "четверки" договорились об определенных изменениях текста совместного решения, проект которого был подготовлен раньше. 

Начались двусторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина.

"Европейская правда" писала о начальном проекте совместного решения "Нормандии" - его содержание передал глава МИД (подробнее - в новости "Пристайко рассказал, что договорились записать в решении нормандского саммита"). Тогда министр предполагал, что документ может измениться.

Темы: нормандский формат


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