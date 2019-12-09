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Нормандские переговоры четырех прерваны. Зеленский говорит с Путиным

Понедельник, 9 декабря 2019, 19:47
Нормандские переговоры четырех прерваны. Зеленский говорит с Путиным

Двусторонние переговоры президентов России и Украины начались в Елисейском дворце.

Об этом сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".

Переговоры начались после четырехсторонней встречи в "нормандском формате", на которых лидеры внесли изменения в совместное решение. В то же время, работа над этим документом еще должна продолжиться, уточнили журналистам представители администрации президента Франции.

Продолжительность встречи Путина и Зеленского стороны не прогнозируют.

Известно, что после нее саммит возобновит работу в формате "четверки" - лидеры Франции, Германии, Украины и России будут работать в формате рабочего ужина, утверждают организаторы переговоров.

Намерение продолжить переговоры "четверкой" подтвердили также на Банковой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский формат
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