Переговоры Зеленского и Путина завершились: президент РФ доволен

Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, проходившая в Елисейском дворце, завершилась.

Как сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды", о ее завершении сообщила французская сторона.

Их встреча длилась более часа. По крайней мере в части переговоров участвовали представители "Нафтогаза" (Юрий Витренко), Газпрома (Алексей Миллер) и украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики (Алексей Оржель и Александр Новак).

После переговоров с участием делегаций президенты Путин и Зеленский провели переговоры с глазу на глаз, которые, как уточнили в Елисейском дворце, "длились 10-15 минут".

Результаты переговоров пока не сообщаются.

Известно, что лидеры собрались на совместную рабочую ужин в формате "четверки", во время которой должны согласовать общее решение.

Журналист из кремлевского пула обнародовал видео, на котором Путин на вопрос о встрече с Зеленским говорит: "Хорошо, по-деловому".

«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Представители пресс-службы президента Украины пока никак не прокомментировали результаты встречи.