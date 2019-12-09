Переговоры Зеленского и Путина завершились: президент РФ доволен

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Понедельник, 9 декабря 2019, 22:05
Громадське

Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, проходившая в Елисейском дворце, завершилась.

Как сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды", о ее завершении сообщила французская сторона.

Их встреча длилась более часа. По крайней мере в части переговоров участвовали представители "Нафтогаза" (Юрий Витренко), Газпрома (Алексей Миллер) и украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики (Алексей Оржель и Александр Новак).

После переговоров с участием делегаций президенты Путин и Зеленский провели переговоры тет-а-тет, которые продолжались менее получаса.

Результаты переговоров пока не сообщаются.

Известно, что лидеры собрались на совместную рабочую ужин в формате "четверки", во время которой должны согласовать общее решение.

Журналист из кремлевского пула обнародовал видео, на котором Путин на вопрос о встрече с Зеленским говорит: "Хорошо, по-деловому".

Темы: нормандский формат


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