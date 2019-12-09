Переговоры Зеленского и Путина завершились: президент РФ доволен
Двусторонняя встреча президентов Украины и РФ, проходившая в Елисейском дворце, завершилась.
Как сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды", о ее завершении сообщила французская сторона.
Их встреча длилась более часа. По крайней мере в части переговоров участвовали представители "Нафтогаза" (Юрий Витренко), Газпрома (Алексей Миллер) и украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики (Алексей Оржель и Александр Новак).
После переговоров с участием делегаций президенты Путин и Зеленский провели переговоры тет-а-тет, которые продолжались менее получаса.
Результаты переговоров пока не сообщаются.
Известно, что лидеры собрались на совместную рабочую ужин в формате "четверки", во время которой должны согласовать общее решение.
Журналист из кремлевского пула обнародовал видео, на котором Путин на вопрос о встрече с Зеленским говорит: "Хорошо, по-деловому".
«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019