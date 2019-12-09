Украина и Россия не договорились о новых газовых контрактах – Нафтогаз

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Понедельник, 9 декабря 2019, 23:04

Украина и Россия не достигли договоренности о новом контракте на транзит и поставки газа по итогам переговоров президентов.

Об этом заявил журналистам в Елисейском дворце исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".

По его словам, переговоры с участием президентов не принесли конечной договоренности относительно нового контракта.

"Мы договорились, что будем и дальше договариваться", - сказал он.

Витренко отметил, что дальнейшие переговоры, как и раньше, будут продолжаться с участием Евросоюза, в трехстороннем формате.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Париже к Путину и Зеленскому присоединились представитель "Нафтогаза", министр Алексей Оржель и их российские коллеги. Украина настаивала на подписании долгосрочного контракта.

Темы: нормандский формат


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