Украина и Россия не договорились о новых газовых контрактах – Нафтогаз
Украина и Россия не достигли договоренности о новом контракте на транзит и поставки газа по итогам переговоров президентов.
Об этом заявил журналистам в Елисейском дворце исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".
По его словам, переговоры с участием президентов не принесли конечной договоренности относительно нового контракта.
"Мы договорились, что будем и дальше договариваться", - сказал он.
Витренко отметил, что дальнейшие переговоры, как и раньше, будут продолжаться с участием Евросоюза, в трехстороннем формате.
Ранее сообщалось, что на переговорах в Париже к Путину и Зеленскому присоединились представитель "Нафтогаза", министр Алексей Оржель и их российские коллеги. Украина настаивала на подписании долгосрочного контракта.
"Домовилися продовжувати домовлятися" — голова Нафтогазу Вітренко про переговори з Росією щодо газу pic.twitter.com/1vslGBQjoS— hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019