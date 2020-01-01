Зеленский записал приветствие вместе с 95-ым кварталом и Кравчуком

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Среда, 1 января 2020, 00:43

Президент Владимир Зеленский записал новогоднее поздравление, в котором украинцев поздравили актеры 95-го квартала и первый президент Украины.

Источник: новогоднее поздравление президента

Детали: Президент Владимир Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал украинцев объединиться, независимо от предпочтений, идеалов или языка общения.

Свои поздравления также выразили премьер-министр Алексей Гончарук, експрезидент Леонид Кравчук, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, украинский также поздравили украинские спортсмены и музыканты.

Дополнительно: В поздравлении президент употребил фразы на русском, крымскотатарском и венгерском языках. Певица Джамала поздравила украинцев на крымскотатарском языке.

Все они желали Украине мира, а Крыму вернутся домой.

Напомним:

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский 31 декабря провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным пресс-службы Зеленского, они обсуждали следующий обмен удерживаемыми лицами. Впервые со времен военной агрессии России главы государств поздравили друг друга с новогодними праздниками.

Почему это важно: Российская Федерация с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию по отношению к Украине. Она незаконно аннексировала Крымский полуостров, руководит незаконными вооруженными формированиями, которые оккупировали часть Донбасса. В то же время Кремль не признает своего участия в военных действиях на Донбассе, называя это "внутриукраинским конфликтом". Несмотря на давление международного сообщества Кремль также настаивает, что вопрос аннексированного Крыма "закрыт".

Украинская правда
Темы: Зеленский президент


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