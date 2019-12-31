Зеленский поздравил Путина с Новым годом и договорился о новых списках
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Источник: пресс служба президента Украины
Дословно: "Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря.
Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанный накануне.
Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, удерживаемых в Украине.
Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время".
Предыстория:
- До встречи с Владимиром Путиным в Париже 9 декабря Владимир Зеленский четыре раза общался с ним по телефону: 11 июля, 7 августа, 7 сентября (после освобождения политзаключенных из РФ) и 25 ноября. Большинство разговоров касалось ситуации на Донбассе, обмена пленными и встречи в нормандском формате, ноябрьский – газа и пропавшего вооружения с возвращенных военных кораблей.
- 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинцев, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 решили остаться на оккупированной части Донбасса. В свою очередь, Украина передала 124 человека.