Зеленский поздравил Путина с Новым годом и договорился о новых списках

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Вторник, 31 декабря 2019, 12:11

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Источник: пресс служба президента Украины

Дословно: "Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря.

Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанный накануне.

Во время разговора главы государств также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время".

Темы: Зеленский Путин


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