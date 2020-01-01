Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук рассказал, что и как заработает в новом году

Среда, 1 января 2020, 10:23
Гончарук рассказал, что и как заработает в новом году

Правительство создало "генеральный план" для страны и с весны 2020 начинает "Большую стройку".

Источник: премьер-министр Украины Алексей Гончарук в статье на ЭП "Итоги Кабмина-2019: подготовка к большому старту"

Прямая речь Гончарука: "С 1 января заработает е-Малятко - сервис государственных услуг для новорожденных. В конце января полноценно запустим портал государственных услуг "Дія", который позволит хранить официальные документы "в смартфоне".

"С 1 апреля 2020 г. заработает второй этап медицинской реформы, которая охватит не только "первичку", но также специализированную помощь, реабилитацию, паллиативную помощь и программу "Доступные лекарства" (на которую, вместе с инсулином, мы заложили 3,3 млрд грн ). Деньги, наконец, "пойдут за пациентом".

"Уже в следующем году мы сдадим в эксплуатацию 100 садов, 100 школ, 100 стадионов, а также 25 центров экстренной помощи. А за пять лет - (планируем - ред.) капитально отремонтировать 24 тыс. км национальных дорог, модернизировать 15 аэропортов и 5 портов".

Детали: В феврале Гончарук анонсирует старт программы кредитования для малого и микробизнеса для обеспечения бизнеса доступными ресурсами "Возвращайся и оставайся" - кредиты под 5%, 7% и 9% годовых на открытие собственного дела.

По словам премьера, рейдерство "уже отступает, но в следующем году мы окончательно преодолеем его как явление".

Дословно: "Заблокируем "черных регистраторов", устраним слабые места в реестрах и законодательстве и переведем все основные данные и операции в электронную форму, усилив защиту данных и транзакций". В новом году продолжит набирать обороты цифровизация и вытеснения бюрократии коррупции".

Детали: Также Гончарук заявил о планах правительства выйти в течение ближайших лет "на реальный прожиточный минимум в 4200 грн".

Дословно: "Но для этого нужно запустить и вывести из тени экономику, а также сделать систему социальной защиты более эффективной. Начнем с отвязки от прожиточного немало финансовых показателей".

При этом глава правительства заявил, что хотел бы, чтобы две вещи "были лучше, чем есть" - бюджет 2019 года и закон о земле.

Среди "существенных достижений" нового правительства, среди прочего, Гончарук назвал новую программу сотрудничества с МВФ и контракт о транзите газа из РФ на 5 лет.

Читайте также:

Гончарук назвал достижение нового правительства за 2019

Гончарук рассказал об амбициозных целях в сфере здравоохранения: на 72 миллиарда

Украинская правда
Темы: Кабинет министровГончарукреформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Кабинет министров
Кабмин изменил порядок назначения выплат для внутренне перемещенных лиц
Кабмин выделил средства для госпомощи тем, кто вернулся из плена, и семьям пленных
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: